Prima Categoria, le ultime novità per le formazioni della Marca

Si chiude un ciclo al Barbisano Eclisse: dopo cinque stagioni si separano le strade con mister Gonzalo Luque. Il tecnico ed ex attaccante di origine argentina ha così salutato la squadra:

"Dopo 5 stagioni lascio la guida tecnica del Barbisano Calcio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto sentire a casa, società, dirigenti tutti, collaboratori, il mio staff tecnico fortissimo: Fabrizio Provitali, Massimo Bianco, Denis Bottega, Mirko Daniel, Zohara Bianco e il mio grande amico e ds Andrea Ros un abbraccio al cielo. Poi a tutti giocatori che ho avuto durante questi 5 anni che mi hanno fatto crescere come allenatore ma soprattutto come persona. Grazie mille a tutti, in bocca al lupo".



Il Ponzano invece dopo la retrocessione dalla Promozione, in attesa di ufficializzare la guida tecnica, ha un nuovo direttore sportivo: è l'ex Fossalunga Cristian Trentin . Proprio il neopromosso Fossalunga sarà ancora allenato da Christian Campagnolo e anche l'Union Riese prosegue con Luca Sagrillo.