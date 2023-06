Prima Categoria, nasce il Cappella Maggiore Fregona

La notizia era nell'aria da settimane ma ora è ufficialmente realtà: Cappelle Maggiore e Fregona si fondono per dare vita al Cappella Maggiore Fregona. Un nuovo sodalizio che a livello di Prima Squadra sarà in Prima Categoria, a livello di settore giovanile la categoria Regionale della Juniores del Cappella e squadre in tutte le età, e complessivamente unisce delle importanti risorse economiche.



Questo il comunicato ufficiale: "Siamo felici di presentare l’imminente fusione di due Associazioni Sportive Dilettantistiche, U.S.D. Cappella Maggiore ed A.S.D. Fregona Calcio. La decisione di unire le due società è nata dalla consapevolezza che insieme si può fare di più, sia in termini di risultati sul campo che di servizi offerti ai nostri giovani calciatori. La nuova società avrà una maggiore capacità di attrarre e di coinvolgere la comunità locale, creando così un ambiente positivo e di crescita per tutti i nostri ragazzi e ragazze. Siamo felici quindi di annunciare questa fusione e invitiamo tutti i tifosi delle rispettive società ad unirsi a noi per sostenere l’A.S.D. Cappella Maggiore Fregona e celebrare questo nuovo inizio.



Per quanto riguarda la parte tecnica il ruolo di diesse è affidato all'ex attaccante neroverde Gabriele Schifano mentre la panchina va all'ex Alpago e SanMartinoColle Andrea Gallonetto.