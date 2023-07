Prima Categoria, otto acquisti per la nuova Condor Treviso

Dopo le partenze degli scorsi giorni la Condor Treviso inizia a prendere forma: molto attivo in sede di mercato l nuovo direttore sportivo Enrico Vanin, ex Ponzano e Carbonera, il quale ha definito per ora l'arrivo di 8 giocatori.



Andrea Agostini, (1992), portiere ex Fossalta Piave e Miranese; Lamin Mbengue (1996), difensore dall'Union Pro, ex Villorba e Unione Sile; Tommaso Benvegnu (2002), difensore, ex S. Elena e Zero Branco; Marco Dotto (1994), centrocampista, dal Fontanelle; Matteo Rapizzi (1993), centrocampista, ex Fulgor Trevignano e Zero Branco; Pietro Citran (2004), esterno, dal Città di Paese; Federico Cazzaro (2004), centrocampista, dall'Union Pro; Giacomo Dal Bo (2003), centrocampista, dall'Union Pro.

Sono: