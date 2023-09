Prima Categoria, pareggio a bianche per la Condor Treviso nell'esordio casalingo

CONDOR TREVISO 0 FIORI BARP MAS 0

CONDOR TREVISO: Agostini, Benvegnù, Ronchin, Dotto, Mbengue, Zanini (st 13' Citran), Piovesan, Rapizzi, Polo (st 24' Delfini), Moreira (st 42' Dal Gesso), Dal Bo (st 19' Granziol). Allenatore: Alessandro Secco.

FIORI BARP MAS: Calligaro, Cancel (pt 38' Buoso), Resentera, Diarrassouba, Bressan, Herrera De Poi (st 19' Fant), Comiotto (st 49' Centelleghe), Lambarki (st 19' Herrera), Rosset, Canova, Ackon. Allenatore: Sandro Tormen.

ARBITRO: En Naji della sezione di Conegliano.

NOTE Espulsi Piovesan (st 15'), Herrera De Poi (st 22' dalla panchina) e Bressan (st 41'). Ammoniti Moreira, Rosset. Calci d'angolo 3 a 3.

TREVISO La Condor Treviso nell'esordio casalingo pareggia a reti bianche contro il Fiori Barp Mas. Com'era prevedibile è stata una partita ostica terminata con 3 espulsi e con occasioni su entrambi i fronti.

Partono con il piede giusto i padroni di casa che al 3' si fanno pericolosi con Rapizzi che però non inquadra la porta. Al 14' ci prova Ackon per i bellunesi con la sua conclusione che sfiora il palo. Al 16' Moreira da buona posizione spreca tutto calciando sul fondo. Al 20' replica ospite con Rosset con tiro di poco. Nella ripresa al 15' la Condor resta in 10 a causa dell'espulsione di Piovesan per somma di ammonizioni. Nonostante l'uomo in meno al 20' i trevigiani vanno vicini al gol con Moreira che però pecca di precisione. Al 28' sono gli ospiti ad accarezzare il vantaggio con Ackon che colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Al 41' si ristabilisce la parità numerica con l'espulsione di Bressan anche lui per somma di gialli. In pieno recupero al 48' occasionissima per la Condor con Lamine Mbengue che si vede respingere il tiro a botta sicura sulla linea di porta. Alla fine le due squadre si dividono la posta in palio anche se la formazione di mister Secco ai punti avrebbe meritato qualcosina in più.