Prima Categoria, pareggio a reti bianche per l'Asolo

UNION DESE-ASOLO 0-0



UNION DESE: Niero, Caon, Simoncini, Minoglio (16’ s.t. Peron), Bortolato, Ferraro, Bano, Scapinello, Donè, Esposito, Bertolini (34’ s.t. Rigon). A disp. Scardino, Mantesso, Dinato, Aggio, Mason, Gomirato, Favaro. All. Denis Dalla Santa Casa.

ASOLO: Rossetto, Navarra, Quaggiotto, Velardi, Raduano, Gashi, Favaretto, Ceccato (7’ s.t. De Luchi), Callegaro, Sagrillo (29’ s.t. Reginato), Michielin (36’ s.t. Menegon). A disp. Frascati, Merlo, Dervishi, Imeri, Filippin, Favretto. All. Fabio Piazza.

ARBITRO: Azzari di Castelfranco Veneto.

NOTE: Spettatori 150 circa. Ammoniti Minoglio e Navarra. Recuperi: 2’ e 5’.

Un punto per l'Asolo che pareggia 0-0 sul campo dell'Union Dese in quello che era un vero proprio scontro diretto per la zona playoff. ll primo sussulto è di marca ospite, con uno scambio in velocità tra Sagrillo ed Callegaro che libera al tiro quest’ultimo, la cui sberla centra in pieno il palo a portiere battuto. L’Union Dese risponde a tono un paio di minuti dopo: punizione di Minoglio, capocciata di Bortolato respinta da Rossetto e tap-in di Donè murato dal provvidenziale salvataggio di un difensore trevigiano. I padroni di casa insistono e al 26’ serve un autentico miracolo di Rossetto per togliere dall’angolino un gran siluro di Minoglio. Allo scadere della prima frazione ci prova anche Bertolini, che a tu per tu con l’estremo difensore asolano non capitalizza un assist du Minoglio. Il numero 11 gialloverde punge due volte anche nella ripresa, ma prima conclude troppo centrale all’altezza del dischetto del rigore e poi spedisce a fil di palo una girata volante su traversone di Donè.