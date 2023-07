Prima Categoria, presentato il Calcio Santa Lucia 2023-2024

Il Calcio Santa Lucia si presenta. Venerdì sera, presso il padiglione della sagra Madonna del Ramoncello in Campo Fiera, si è tenuta la presentazione di Prima Squadra e Juniores. Una serata ben riuscita, presentata dal DG Angelo Martinelli, arricchita da un nutrito pubblico e con due graditi ospiti: Vincenzo Miatto primo presidente del Calcio Santa Lucia dal 1961 al 1967 e Sonia De Nardi figlia del compianto presidentissimo Italo in carica per ben 25 anni.

Tutti presenti i giocatori delle due rose allestite dal soddisfatto DS Francesco Szumski, Santalucense Doc, ex giocatore del CSL e, come ha ricordato Miatto nipote di Tadeusz allenatore del CSL negli anni 60 e figlio di Riccardo calciatore e poi presidente del CSL dal 1984 al 1985.

Presentata una interessante idea in memoria di Italo De Nardi, intenditore e scopritore di grandi realizzatori: una iniziativa dedicata al Bomber del Mese, BOMBER OF THE MONTH 2023-2024, un riconoscimento da settembre a maggio, che premierà il giocatore che mensilmente avrà realizzato il maggior numero di reti nei 4 gironi di Prima categoria veneti. Quindi non uno ma nove premi.

Il presidente Roberto Lot nel suo intervento ha voluto caricare le squadre in vista dei prossimi campionati. Parole piene di entusiasmo quelle trasmesse a tutto l’ambiente, accompagnate dai ringraziamenti di rito per giocatori, dirigenti e staff.

Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, ha voluto al termine ribadire la vicinanza dell’amministrazione comunale alla compagine giallorossa ed augurare una felice stagione a tutte le categorie.