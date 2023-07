Prima Categoria, presentato il nuovo Ponzano

Il Ponzano, retrocesso dopo quattro in Promozione, riparte con un progetto del tutto nuovo. E' cambiato infatti il diesse, ovvero l'ex Fossalunga Cristian Trentin, così come l'allenatore che Giovanbattista "Titta" Caverzani, negli ultimi anni protagonista con il Città di Paese.

La squadra la scorsa settimana è stata presentata al ristorante "Da Dino" a Villorba e non mancano le novità per un organico che vede la conferma di solo 11 elementi. Tanti i volti nuovi, molti dei quali giovani ragazzi che rientrano alla case base per fine prestito. L'età media dell'organico è di poco superiore ai 21 anni.

Di seguito l'organico dei gialloverdi:

PORTIERI: Mattia Marcon, Mattia Rosello (dal Campigo).

DIFENSORI; Ernest Agyemang (dal S. Michele Salsa), Enrico Crosato, Samuel Di Cristofano, Francesco Ferro, Davide Manno, Jacopo Mattiazzo (rientro dal Lovispresiano), Mario Pompetti (dal Lucera), Pierluigi Zago.

CENTROCAMPISTI: Erik Appiadu (dal Vazzola), Tommaso Benedetti (rientro dal Fontane), Endrit Loshi, Mattia Marangon, Luca Zambrllo, Luca Zanatta (rientro dal Lovispresiano).

ATTACCANTI: Filippo Baseggio (dal Campigo), Alessandro Brunello (dal Giorgione), Nicolò Cattapan, Marco Gallina (rientro dal Padernello), Massimo Lovisetto, Matteo Salvador, Alessandro Vanzo (dal Bassano).