Prima Categoria, tris di acquisti per il Vedelago

Dopo la retrocessione in Prima Categoria il Vedelago non si abbatte e riparte con slancio, piazzando subito tre acquisti importanti. I biancocelesti del riconfermato tecnico Marco Carretta potranno contare sugli arrivi di Marco Bressan, Alessio Munarin e Pietro Maltauro.

Bressan, classe '91, è un difensore centrale e arriva dal Villorba. Ha già giocato a Vedelago nella stagione 2018-2019, per lui esperienze anche con Montebelluna, S. Gaetano e Nervesa. Un altro ritorno è quello rappresentato dal centrocampista classe '94 Alessio Munarin, arrivato dal Montello. Ex Eclisse Carenipievigina, Barbisano e Vazzola, torna in biancoceleste dopo solo un anno. Infine Pietro Maltauro, attaccante, classe '97, ex Dolo, l'anno scorso ha segnato 15 gol con la maglia dello Zero Branco