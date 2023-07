Prima Categoria, varato ieri sera il San Fior 2023-2024

Frizzante serata di presentazione per il San Fior ieri sera alla cantina Ca' dei Falchi, situata splendidamente tra le colline del Prosecco a Ogliano di Conegliano.



La formazione rossonera, chiuso lo scorso campionato con un lusinghiero sesto posto da neopromossa, ha subito un deciso rinnovamento societario: dopo sei anni si è registrata l'uscita di scena del presidente Andrea Leiballi e del figlio Dario, a cui sono subentrati Renzo Buffon e il figlio Marco. Nella riorganizzazione della cariche Roberto Pagotto è il nuovo responsabile del settore giovanile mentre la panchina della Juniores è andata a Marco Della Libera. Cambia anche il logo societario, decisamente più moderno.



Il nuovo numero uno del club, titolare della cantina che ha ospitato la serata, ha così salutato la squadra: "Diamo inizio alla nuova stagione, le aspettative sono le solite. Vincere rispettando prima di tutto l'avversario e anche gli arbitri. Siamo orgogliosi di voi, siamo sicuri che farete molto bene e grazie per aver deciso di indossare la nostra maglia. Vi abbiamo messo a disposizione un ottimo allenatore, avrete modo di conoscerlo e capire i suoi metodi. Stiamo lavorando molto per organizzare la struttura della società in tutti i suoi aspetti".



Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Maset e del direttore generale Mirco Mariotti, la parola è passata al direttore sportivo Alessandro Cadalt che ha presentato il nuovo tecnico, l'ex Cordignano, Matteo Grolla, affiancato dal vice Massimo Brescancin e dal prepatore dei portieri Gianni Marcon.



"Ringrazio intanto la proprietà - ha esordito mister Grolla - che mi ha permesso di entrare in questa famiglia. Ho già visto in queste settimane la passione e l'ambizione, sono tutte cose che mi fanno ben sperare. La squadra arriva da un gran campionato e con il mercato che è stato fatto si può fare qualcosa di divertente, come base deve sempre però esserci il lavoro. Se lavoreremo, ci ascolteremo e ci aiuteremo sono sicuro che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".



Per quanto riguarda la campagna acquisti sono sette gli acqusti messi a segno dal direttore sportivo Alessandro Cadalt: i difensori centrali Enrico Tarzariol dal Vittorio Falmec e Tiziano Antoniol dal Liapiave, i terzini Mirco Roveda dal Vazzola (via Zigoni), i centrocampisti Mamadou Camara (ex Portomansuè e Nicola Fadelli dal Vittorio Falmec, l'attaccante Frensi Doraci dall'UnionGaia (via Roveredo). Confermato lo zoccolo duro di ben 16 giocatori della squadra che è a San Fior ormai da anni, per una rosa composta in totale da 23 elementi.



"E' stato fatto un lavoro collettivo insieme al mister, al direttore generale e in prima persona del presidente - ha detto il ds Cadalt - si è lavorato in team per creare la squadra. Continuiamo sull'idea di una squadra giovane, finora è una formula che ha sempre dato dei frutti: è una cosa su crediamo davvero, non a caso. Gli acquisti sono mirati, nei punti in cui avevamo bisogno. Le partenze sono state compensate dagli arrivi, ci sono tutte le possibilità per fare un buon lavoro".





LA ROSA



Portieri: Marco De Martin, Giovanni Di Leo, Nicolò Furlan.



Difensori: Tiziano Antoniol (2004), Alessandro Carniel, Michele Pascon, Andrea Pasqualetto, Mirco Roveda, Riccardo Saccon, Enrico Tarzariol (2004), Alessio Tonon.



Centrocampisti: Lorenzo Barattin, Mamadou Camara, Nicola Fadelli (2004), Marco Frezza, Kevin Pasin, Alberto Poloni, Riccardo Simeoni.





Attaccanti: Frensi Doraci, Massimiliano Modolo, Mattia Modolo, Andrea Santantonio, Nicola Vitagliano.