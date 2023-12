Prima Categoria, il big match tra Cimapiave e Cappella Maggiore finisce 2-2

CIMAPIAVE - CAPPELLA MAGGIORE FREGONA 2-2

Cimapiave (4-3-3): Casella, Miraval, Girardi (47' st Fumagalli), Cresce (10' st Cioarec), Scomparin, Damelico, Sabari, Tartini (26' st Giotto), Zanardo (15' st Vettori), Benetton, Gashi (32' st Mitzano). All. Gheller.

Cappella Maggiore Fregona (4-3-3) : Da Re, Galeja (17' st Greco), M. Jallou, H. Jalloul, Doriguzzi, Pam, Cella, Rorato, Lenisa, Spader (27' st Rista), Mbaye (17' st Uliana). All. Gallonetto.

Reti: pt 10' Cella, 12' Sabari, 16' Zanardo; st 40' Uliana.

Arbitro: Benvoluti di Padova.

Note: ammoniti Lenisa, H. Jalloul, Zanardo, Rorato, Galeja, Greco, Miraval, Zanardo. Angoli 2-4. Recuperi pt 2', st 5'. Spettatori 250 circa.

Maserada sul Piave. Lo scontro al vertice della Prima G termina in parità: finisce 2-2 tra Cimapiave e Cappella Maggiore Fregona, un risultato giusto per quanto visto in campo e che tutto sommato accontenta entrambe le formazioni. Al 10' ospiti avanti con Cella, pareggio di Sabari e sorpasso con una perla di Zanardo, a 5' dalla fine definitivo pari di Uliana. In classifica il Cappella Maggiore Fregona resta al comando da imbattuto, al secondo posto a -4 va lo Schiara mentre il Cimapiave scendo al terzo insieme al San Vendemiano: il solco con il resto del gruppo è ormai nettissimo considerando che la Cisonese quinta è a -10.

Completo celeste-bianco per il Cimapiave, schierato con il 4-3-3: Benetton in cabina di regia, ali i veloci Gashi e Sabari, di punta Zanardo. Divisa nera per il Cappella Maggiore Fregona, schierato da mister Gallonetto con un modulo speculare: terzini di spinta Galeja e Jalloul, mezzali Rorato e Spader, davanti Lenisa. Il match si sblocca alla prima vera palla gol: al 10' Jalloul crossa in mezzo, Cella si inserisce con i tempi giusti e incorna in rete. Il Cimapiave sfiora subito il pareggio: calcio di punizione dalla trequarti sinistra tirato a giro da Benetton, Da Re la tocca con la punta delle dita e anticipa di un soffio Sabari pronti a mettere in rete. Poco male perchè sul corner seguente il numero sette del Cimapiave da due passi di testa schiaccia in gol. I padroni di casa insistono e al 16' effettuano il sorpasso: Tartini lancia Girardi sulla fascia che crossa bene in meo, in area c'è anardo che si coordina alla grandissima e con uno splendido destro al volo mette in rete, gelando l'immobile Da Re. Al 19' punizione di Galeja, tiro in girata di Cella e palla alta di poco. Al 29' tiro-cross di Lenisa, Casella schiaffeggia la palla quel tanto che basta per anticipare Mbaye. Occasionissima per il Cimapiave non sfruttata al 43': Sabari serve Zanardo, il quale vede l'inserimento di Gashi che però sbaglia lo stop e la palla arriva a Da Re. Due minuti più tardi c'è un contrasto in area tra Doriguzzi e Sabari che reclama il rigore, non c'è per l'arbitro e si fa anche il difensore del Cappella Maggiore Fregona che è costretto a uscire.

Al 3' Mbaye sfugge a Miraval, Casella in uscita lo chiude. E' un Cappella Maggiore Fregona che parte fortissimo: al 4' cross di Cella, la girata di Rorato è però debole e centrale. Al 14' punione di Jalloul dal centro-sinistra, Galeja rimette in mezzo ma in mischia non c'è nessuno. Sul ribaltamento di fronte si rende molto pericoloso il Cimapiave con un destro di controbalzo dal limite di Tartini che esce di pochissimo alla sinistra del portiere. La partita, intensa ma non molto bella a causa di un campo decisamente pesante, va avanti a fiammete improvvise. Al 33' cadono a terra in area Cimapiave Rorato e Lenisa, non c'è niente per il direttore di gara. Al 35' destro dalla distanza di Jalloul, Casella blocca a terra. Al 39' cross basso di Cella, destro insidioso di Jalloul e gran parata di Casella. Sul corner seguente sbuca Uliana che da due passi deposita in rete. Nei dieci minuti successivi successivamente più nulla fino al triplice fischio.