Promozione, altri due acquisti per il Villorba

Altri due acquisti per il Villorba che, dopo il portiere Michele Mion e il difensore Mauro Follin, ingaggia anche Sebastiano Colli e Lorenzo Geronazzo.

Classe '98, Colli torna in gialloblu dopo aver giocato negli ultimi tre anni con il Favaro. Ha indossato anche le maglie di Mestre, Cordenones, Real Martellago e Calvi Noale. Del 1992, Geronazzo arriva dal Fontane. Per lui tanta esperienza in Promozione e Prima Categoria con Zero Branco, Jesolo, Vedelago, Ponzano, Spinea, Union Pro e Godigese.