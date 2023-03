Promozione, Caerano eliminato in semifinale

Finisce il sogno del Caerano: i biancorossi perdono 2-1 la semifinale del Trofeo Regione Veneto di Promozione e vengono eliminati a un passo dalla finale.

La squadra di mister Simone Pavan arrivava alla partita dopo l'1-1 dell'andata, un pareggio esterno faceva ben presagire bene. Invece ieri sera per il Caerano, nonostante l'ottima spinta del pubblico (400 spettatori circa), non è andata come sperato. Il Favaro infatti attacca fin da subito: al 19' ci prova Siega, palla fuori. Poco dopo Cavarzan è decisivo nell'anticipare in uscita Mainardi. I biancorossi si fanno vedere in avanti al 41' con un tiro di Figallo che esce di poco. E' un fuoco di paglia perchè al 5' del secondo tempo i veneziani passano con una punizione dalla distanza di Rizzato che si infila in rete. Il Caerano reagisce e si concretizza in un colpo di testa di Gobbato e un tiro di Gobbato, in entrambi i casi il portiere avversario Maggio. Al 19' però il Favaro raddoppia con Siega che insacca dopo una bella azione personale. Non è il colpo del KO per i biancorossi che accorciano al 27' con un colpo di testa di Scandiuzzi. Nonostante il forcing finale i padroni di casa non riescono a pareggiare.