Promozione, è addio tra il Caerano e il tecnico Simone Pavan

Il Caerano comunica che Simone Pavan non è più l'allenatore della Prima Squadra. Il tecnico sedeva in panchina dal 2018 e ha guidato i biancorossi per 5 stagioni consecutive, inizialmente in Prima Categoria e poi in Promozione.

Nella stagione 2018/19, in Prima Categoria, conquista il terzo posto sfiorando i playoff. Nell'annata successiva, 2019/20, dopo un inizio di campionato difficile è in grado di riassestare la squadra e cogliere un filotto di vittorie che consentono al Caerano di portarsi a ridosso della vetta. A due giorni dallo scontro diretto casalingo con l'Eurocalcio che può valere il primato, i campionati vengono bloccati causa Covid e non riprenderanno più. Nella stagione 2020/21 si gioca solo fino a fine ottobre, poi l'emergenza pandemica blocca nuovamente tutto col Caerano a 2 punti dalla vetta (e una partita da recuperare). Nell'estate 2021, in base alla classifica del campionato 2019/20, il Caerano viene ripescato in Promozione e mister Pavan è riconfermato in panchina. Chiuderà il torneo al settimo posto con 36 punti, ottenendo la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo. Nella stagione 2022/23 Simone Pavan è alla guida della squadra per il quinto anno di fila e riesce a centrare la matematica salvezza con 3 giornate d'anticipo, concludendo al quarto posto in classifica (a pari merito col Villorba) a quota 40 punti. Straordinario il percorso nel Trofeo Veneto di Promozione dove porta il Caerano fino alla semifinale dove viene eliminato dal Favaro, vincitore poi della coppa.