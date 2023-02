Promozione E, anticipo per il Caerano

Il girone E di Promozione anticipa a sabato una partita: si disputerà alle 14.30 allo stadio Bruno Fiorin di Concordia Sagittaria la sfida tra i padroni di casa della Julia e il Caerano. Una trasferta sicuramente non semplice per i biancorossi, in campo dalla seconda della classe e che all'andava vinse per 1-0. La squadra di mister Pavan ha però dimostrato ampiamente di potersela giocare con tutte e uscire da Concordia sarebbe un ottimo biglietto da visita in vista della semifinale di coppa di mercoledì sera.

Arbitra Benetazzo di Padova, fischietto già trovato dal Caerano a novembre in occasione della vittoriosa trasferta a Fossalta di Piave.