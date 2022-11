Promozione E, il punto dopo la 10^ giornata di campionato

Il 10° turno di campionato in Promozione E sorride al Conegliano che al Soldan batte 2-1 l'Alpago nel big match. A passare in vantaggio i bellunesi con Bettio, pareggio gialloblu su autogol e nel secondo tempo Vuanello sigla la rete decisiva.

L'impresa di giornata la firma il Ponzano che nel testacoda con la Julia frena la capolista, bloccandola sul pareggio. Il gol è di Gasparetto alla mezzora della ripresa.

Punti importanti per il Caerano che vince 1-0 un match senza grandi emozioni a Moriago, decide la rete dell'eterno Gobbato.

Identico risultato nel successo del Città di Paese sul Longaronealpina: la squadra di mister Cavarzerani si dimostra implacabile tra le mura amiche regolando di rigore i bellunesi.

Vince ancora il Villorba che batte 3-1 il Montello, ora ultimo in solitaria. Per i gialloblu un match in fotocopia di una settimana fa: sotto di un gol a fine primo, nella ripresa rimontano e mettono la freccia. Per gli ospiti continua un campionato a dir poco negativo considerate le premesse della vigilia.

Infine inizia con un pareggio il nuovo corso di Ferdinando Fornasier a Vazzola: il tecnico, tornato in settimana in gialloverde al posto dell'esonerato Fabrizio Mazzer, debutta con un 2-2 a Fossalta di Piave.