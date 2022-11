Promozione E, il punto dopo la dodicesima giornata di campionato

Nel 12° turno di campionato in Promozione D turno positivo per le squadre che salvo qualche caso portano a casa risultati importanti.

Il Conegliano fa suo il derby con il Vazzola e resta in scia alla capolista Julia Sagittaria, prima con un punto di vantaggio. Il gol è di Luca Martini che sfrutta una presa difettosa del portiere locale, una delle poche emozioni di un incontro combattuto a centrocampo.

Si avvicina ai primissimi posti l'Union QdP con il medesimo risultato si è imposto a Longarone: decide la rete del subentrato Marco Schievenin. Gli arancioneri occupano sempre il quarto posto ma ora a -2 dall'Alpago, battuto in casa dal Villorba.

Proprio i gialloblu di mister Giorgio Carniato firmano il colpo esterno di giornata, condannando i bellunesi al primo stop casalingo della stagione. Terza vittoria di fila per il Villorba.

Salomonico pareggio a reti bianche per Caerano e Ponzano, con i due portieri protagonisti di una buona prestazione. Medesimo risultato per il Città di Paese sul campo del Fiori Barp Mas, primo punto esterno per la squara di Titta Cavarzerani.

Infine ennesima sconfitta, la quarta di fila, per il Montello che viene battuto 4-0 a Volpago dal Noventa. Il cambio in panchina tra Alex Visentin e Cristiano Marcolongo non dà per ora i frutti sperati, montelliani ultimi con 5 punti.