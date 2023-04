Promozione, ultimo turno nel girone E

Ultimo atto per il girone E del campionato di Promozione, nel quale restano aperti i verdetti per playoff, playout e retrocessione diretta.

Il Conegliano, da tempo campione, andrà a far visita a un Fossalta Piave che con una serie di combinazioni sfortunate potrebbe addirittura retrocedere direttamente. In caso di vittorie di Montello, Vazzola e Città di Paese gli arancioni sarebbero retrocessi per via della regola dei punti di distacco.

L'appena citato Montello rischia la stessa situazione e avrà un match ben più provante, in quanto affronterà un Alpago che è in piena lotta per i playoff.

L'ago della bilancia per quanto riguarda la zona playout sarà il match tra Città di Paese e Caerano: i padroni di casa, noni, hanno ora 6 punti di vantaggio sul Vazzola penultimo e sarebbero salvi per la regola dei punti di distacco. Il Caerano non da tempo più obiettivi concreti e potrebbe dare il via libera ai giallo-blu-bianco.

Deve vincere e sperare il Vazzola, atteso da un tremendo spareggio con il Ponzano: entrambe devono vincere e attendere risultati favorevoli da Castagnole. Per il Vazzola rischia seriamente di pesare come una scure il punto di penalizzazione nel match perso a tavolino con l'Alpago.

L'Union QdP cercherà di chiudere bene davanti al proprio pubblico nell'incontro con una Julia che potrebbe avere la testa già alla finale di coppa in programma la prossima settimana. Idem il Villorba che incontrerà il già retrocesso Fiori Barp Mas.