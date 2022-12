Promozione, grandi manovre di mercato per l'Union Pro

Grandi manovre di mercato in casa Union Pro: si registrano due arrivi e partenze per i biancoblu, tredicesimi in classifica nel girone D di Promozione.



Il ds Omar De Polo annuncia gli arrivi del centrocampista Eric Battilan dalla Robeganese, ex Sandonà e Mozzecane, e dell'attaccante Ibrahim Mohamed Tasiu. Classe '94, arriva dai bellunesi del Fiori Barp Mas, squadra di cui era il capitano e nella quale ha segnato tanti gol.



Tre le partenze dai moglianesi: il centrocampista Nicola Barzaghi è stato ceduto allo Spinea, sono invece stati svincolati Gianluca Delpapa e Matteo Cassaro.