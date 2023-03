Promozione, il Caerano si gioca l'accesso alla finale di Coppa

Appuntamento con la storia questa sera per il Caerano che scenderà in campo per la semifinale di ritorno del Trofeo Regione Veneto di Promozione. I biancocorossi di mister Simone Pavan affronteranno tra le mura amiche il Favaro: all'andata finì 1-1, quindi pronostico perfettamente in equilibrio.

In caso di parità di reti tra andata e ritorno si procederà direttamente ai calci di rigore, senza disputare i tempi supplementari. La partita, al via alle 20.30, sarà arbitrata da Mattia Tinelli della sezione di Verona.

L'altra semifinale, in programma alle 15, vedrà impegnate Audace e Julia Sagittaria.