Promozione, il Caerano ufficializza il nuovo allenatore

Fumata bianca in casa Caerano per quanto riguarda la panchina dopo l'uscita di scena di Mirco Da Riva: è ufficiale l'arrivo di Marco Carretta, fresco vincitore della Prima F con il Vedelago.



Quarantatre anni, Carretta nel 2016/17 allena il Cornuda Crocetta in Eccellenza portando la squadra a conquistare la salvezza ai playout ai danni del Portomansuè dopo una rimonta incredibile in classifica. L'anno successivo subentra in corsa al San Gaetano in Promozione, raggiunge i playout dove viene sconfitto dal Vedelago. Riconfermato a San Gaetano nella stagione successiva in Prima Categoria, lascerà poi la panchina dei montebellunesi. Nell'annata 2021/22 subentra a metà campionato sulla panchina dell'Asolo in Seconda Categoria dove conquista la promozione vincendo il torneo. Le ultime due stagioni le ha vissute sulla panchina del Vedelago: dopo la retrocessione in Prima nel 2022/23, Carretta riporta subito i castellani in Promozione vincendo il proprio girone di campionato nella stagione appena conclusa.