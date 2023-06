Promozione, il Cavarzere rinforza l'attacco con Riccardo Zecchinato

Dopo Andrea Birolo, il Calcio Cavarzere impreziosisce e completa ulteriormente il proprio reparto offensivo con il funambolico e guizzante Riccardo Zecchinato, reduce dalla vittoriosa affermazione con la maglia del Monselice nella finale play off del girone.

Nato calcisticamente nel vivaio del La Rocca Monselice, il quasi trentenne fantasista carrarese, può vantare poco meno di un decennio di esperienza nel campionato di Promozione, nell'ambito del quale ha indossato le casacche di Union Vis Lendinara, Unione Sportiva Arcella e Azzurra Due Carrare (4 anni).

Trascorso un triennio, sempre in Promozione, in un ambiente competitivo e ambizioso come quello di Monselice (7 gol firmati tra coppa e campionato nella scorsa stagione), per Riccardo è tempo di iniziare una nuova avventura calcistica con i colori del Calcio Cavarzere.