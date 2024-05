Promozione, il Montello si salva per il secondo anno di fila ai playout

Ancora una salvezza ai playout per il Montello che, dopo l'1-1 di Volpago, batte 2-0 l'Union QdP a Moriago e resta in Promozione. Per i bianco-azzurri arriva il bis dopo che l'anno scorso venne superato nel doppio scontro il Fossalta Piave.



Ne abbiamo parlato con il direttore sportivo Mauro Piovesan, con il quale la società ha deciso di non continuare la collaborazione dopo due stagioni:



"Abbiamo fatto un altro miracolo e non è stato facile, da un certo punto di vista è stato più semplice l'anno scorso. In quell'occasione vevamo sempre rincorso dopo che sembravamo quasi spacciati a un certo punto, quest'anno invece siamo sempre stati lì in zona rischio e potevamo anche retrocedere direttamente all'ultima giornata. Nel doppio confronto col QdP abbiamo sicuramente meritato: a casa loro è arrivata la partita giusta, sbloccandola subito e creando parecchio. Se il primo tempo finiva 2/3-0 non c'era nulla da dire, nel secondo tempo loro hanno colpito una traversa con un tiro da fuori ma nulla più e poi l'abbiamo chiusa alla fine. A fine partita anche loro hanno riconosciuto la nostra superiorità. Durante l'anno abbiamo fatto un cambio in panchina, speravamo di non arrivare ai playoff: siamo migliorati nel gioco ma i risultati non ci hanno premiato. Ringrazio la società: il presidente Merlo, , il direttore generale Dal Maso, lo staff e mister Graziano che ci ha messo tutto l'impegno possibile ed è sempre stato sul pezzo. Lascio dopo due salvezze e la vittoria del campionato provinciale con la Juniores, dispiace ma questo è il calcio".