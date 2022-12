Promozione, il Noventa rinforza l'attacco

Il Noventa annuncia l'arrivo di Edoardo Pignata, attaccante che nella prima parte della stagione ha giocato con il Montello.

Classe '95, ha giocato a inizio carriera con Montebelluna, Mestre e Pordenone (Serie D e C). In seguito si è imposto come centravanti di peso in Promozione ed Eccellenza militando in squadre come Fontanafredda, Chions, Opitergina, Vazzola, Fossalta Piave e Fontanelle.

Lasciano invece la squadra i centrocampisti Mamadi Trawally e Filippo Ircando.