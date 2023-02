Promozione, il Ponzano strappa un pari in rimonta

NOVENTA -PONZANO 2-2

Noventa (4-3-3): Zamberlan, Aliprandi, Tonetto, Lucchetta (35' st Boem), Pasini, Ortolan, Corò (22' st Salviato), Del Piero, Bonotto (44' st Daupi), Ferrarese, Telesi. All. Vianello.

Ponzano (4-1-4-1): Baù, Ferro, Manno, Kurjakovic, Marangon, Giuliotto, Mason, Lovisetto (23' st Zambello), Berzacola, Loshi, Fogliano (1' st Gasparetto). All. Stancanelli.

Reti: pt 8' e 35' Lucchetta, 41' Berzacola; st 25' Giuliotto

Arbitro: Ferracin di Castelfranco (Rocco di Mestre e Della Mora di Treviso)

Note: ammoniti Lovisetto, Marangon, Corò, Del Piero. Angoli 7-2.Recuperi pt 0', st 5'. Spettatori 110 circa.

Noventa di Piave. Pareggio tra Noventa e Ponzano che al Comunale impattono per 2-2. Partenza a razzo dei neroverdi che dopo poco più di mezzora sono in doppio vantaggio con le due reti di Lucchetta. Il Ponzano non crolla e accorcia con Berzacola. Nella ripresa i gialloverdi restano in partita, alzano il baricentro e pareggiano al 25' con un colpo di testa di Giuliotto, conquistando così un punto che cambia poco la classifica ma fa molto morale. Due punti letteralmente persi per il Noventa che non ha saputo gestire una partita che era in totale contro, mancando così l'appuntamento con la prima vittoria nel 2023.

Classica maglia neroverde per il Noventa, schierato da mister Vianello con il 4-3-3: confermata quasi in toto la squadra vista a Conegliano, l'unica novità è Ortolan per Nichele in difesa. Divisa gialloverde per il Ponzano, in campo con un prudente 4-1-4-1: Kurjakovic davanti alla difesa, esterni Mason e Fogliano, punta Berzacola. Al 6' corner di Ferrarese, deviazione di testa Pasini, sfiora Baù e palla in corner. Due minuti e i neroverdi passano in vantaggio: azione personale di Corò che entra in area palla al piede, arriva sul fondo dove serve un assist facile a Lucchetta che da due passi insacca. Il Ponzano si vede per la prima volta al 21' con un tiro dal limite di Loshi che Zamberlan blocca a terra. Al 24' palla di Ferrarese per Bonotto, anticipa Giuliotto, Ferrarese riprende ma tira largo. Al 35' lancio per Ferrarese che mette a terra una palla difficile, prosegue e mette in mezzo per Lucchetta che si fa trovare nuovamente pronto e di piattone raddoppia. Improvviso il gol del Ponzano: al 41' tiro storpiato di Kurjakovic, raccoglie Berzacola che dall'altezza del dischetto insacca a mezza altezza. Al 43' gran numero di Ferrarese in area, il suo tiro termina alto di un metro.

Al 7' punizione per il Noventa, tira Ferrarese, Baù alza sopra la traversa la conclusione. Il secondo tempo scorre senza grandi sussulti fino al 25': corner per il Ponzano, sul primo palo irrompe Giuliotto che di testa mette in rete. Al 37' corner di Ferrarese, stacca Pasini, Baù non trattiene ma nessun giocatore del Noventa è reattivo e la difesa spazza. Al 38' cross basso di Gasparetto, a centro area non ci arrivano né Berzacola né Mason. I padroni di casa sono piuttosto stanchi, attaccano ma senza la necessaria lucidità: l'unica conclusione è un tiro di Tonetto in mischia che un difensore avversario devia in corner. La partita finisce così, 2-2 e un punto a testa