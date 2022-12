Promozione, il punto sulle operazioni di mercato del Vazzola

Grandi manovre in casa Vazzola tra staff e giocatori. I gialloverdi, dopo aver chiuso con mister Fabrizio Mazzer e il ds Danilo Pagotto, sono di fatto ritornati al passato riportando a casa due vecchie conoscenze dell'ambiente. In panchina ecco Ferdinando Fornasier, volto notissimo a Vazzola in quanto alla guida della squadra per sei anni fino al 2018. Con lui ecco anche il nuovo ds Francesco Szumski: per tante stagioni in gialloverde prima da attaccante poi da dirigente e infine da allenatore.

Sul mercato sono tre gli acquisti messi a segno: il portiere Alessandro Armellin dall'Eclisse Carenipievigina (un ritorno), il trequartista classe 2001 Rosa dall'Albignasego e l'attaccante Samuel Nezha dal Caorle-La Salute. In uscita l'esterno Mouhamadou Ba, passato al S. Lucia.