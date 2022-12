Cambia qualcosa in attacco il Ponzano con un'entrata e un'uscita nel reparto avanzato.

In gialloverde arriva Lorenzo Mason dall'Istrana, ex Montebelluna, giovane attaccante del 2003. Ha lasciato invece la squadra Lorenzo Geronazzo, il quale si è accasato al Fontane in Prima Categoria. Il suo score al Ponzano è stato di 3 gol in 11 presenze.