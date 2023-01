Promozione, il punto sul vivaio dell'Union Pro col dg Lunian

Al giro di Boa della stagione in corso Alessandro Lunian, Direttore Generale dell’Union Pro, traccia un bilancio sul settore giovanile dei biancoblu.



“La mia percezione è, e non potrebbe essere altrimenti data la mia lunga esperienza, che l’Union Pro 1928, pur avendo passato alcuni momenti di difficoltà, è una Società strutturalmente seria, sana, con rispetto dei ruoli, dei valori e condivisione degli stessi, dove si può e si deve lavorare con serenità. Le basi ci sono, al di là dei moduli cercheremo di lavorare per fare gruppo, mentalità e spogliatoi “solidi” composti da giovani calciatori con qualità morali, che siano orgogliosi di rappresentare la Società. L’annata sembra essere positiva visto l’ambiente creato e la mentalità dei nostri Dirigenti (un plauso particolare al responsabile tecnico Gabriele Rado e al responsabile del settore giovanile Marco Funes) e allenatori che hanno sposato in pieno le linee Societarie. Un plauso anche e soprattutto a chi lavora nella società, agli accompagnatori senza i quali saremmo persi e che svolgono dietro le quinte un lavoro eccezionale e fondamentale. Attualmente i risultati del Settore Giovanile sembrano darci ragione, e ci sembra giusto mettere in risalto i giovani che si nono messi in evidenza: a partire dalle squadre professioniste: 2004 Canato Filippo (Monza), 2006 Bellio Alvise (Cittadella), 2007 Invaso Tommaso (Arzignano), 2008 Bottaro Leonardo (Udinese) chiamato anche in Nazionale Giovanile Under 15. Inoltre sono stati chiamati in prova: 2007 Lauzzana Edoardo (Cittadella), 2009 Pietrovicci Antonio chiamato anche ai Centri Federali, 2008 Salviato Ludovico, 2009 Pellizzari Augusto, Salviato provato anche a (Cittadella), Pellizzari a (Verona). Sono stati convocati nelle rappresentative (oltre ad altri che ci hanno avvisato saranno convocati): Under 19 – Pettenello Filippo Edoardo, Righetto Matteo, Tiveron Alberto. Under 17- Franceschet Pietro, Scantamburlo Ludovico, Vivian Elia, Sidi Yasin pur essendo under 16 Under 15 – Bassinello Aris, Foti Giuseppe, Pietrovicci Antonio pur essendo 2009, Salvel Melo Diego, Salviato Ludovico. Questa è la strada giusta ed è necessario percorrerla con grande entusiasmo perché sono convinto che ci porterà lontano e darà voglia di investire sempre più sui giovani al Presidente Lorenzoni”.