Promozione, il punto sulle panchine di Caerano e Fontanelle

Mirco Da Riva è il nuovo allenatore del Caerano: il tecnico, nelle ultime due stagioni al Campigo, prende il posto di Simone Pavan.

Per mister Da Riva, 56 anni e originario di Montebelluna, si tratta di un ritorno in via della Pace, avendo già allenato i biancorossi nella stagione 2009/10 quando la squadra militava in Seconda Categoria e riuscendo subito ad ottenere la promozione in Prima Categoria. Confermato alla guida nella stagione 2010/11, ottiene la salvezza sconfiggendo ai playout la Godigese. Tra le altre, Da Riva ha allenato per diversi anni nel settore giovanile del Montebelluna, il Montello in Eccellenza.

Il neopromosso Fontanelle invece ha confermato Cristiano Turchetto: l'ex allenatore di Godega e Union QdP guiderà i gialloneri anche nella prossima stagione.