Promozione, l'Istrana si muove dopo la retrocessione

Archiviata l'amara retrocessione in Promozione dopo tanti anni di Eccellenza, l'Istrana riparte in vista della prossima stagione.

I due diesse gialloblu, Ruben Dartora e Daniel Niero, sono già al lavoro per consegnare una squadra competitiva al nuovo tecnico Cristiano Marcolongo. L'ex allenatore di Montello e Musile Mille potrà contare sulla collaborazione di Diego Calcagnotto, vice allenatore, e Massimo Cecchinato, preparatore dei portieri.

Per quanto riguarda la rosa i primi due giocatori confermati sono il portiere Nicola Rigo e il difensore Luca Frassetto, altre novità sono previste a breve. In entrata i primi movimenti rispondono al nome di Samuel Sari e Alberto Corrò, entrambi l'anno scorso alla Condor in Prima Categoria. Sari, classe '91, seconda punta, ex Rimini e Ponzano, ha giocato per dieci stagioni con la maglia rossoblu. Corrò invece è un terzino del 2002, ex Opitergina e Montebelluna.