Promozione, mister Andretta amareggiato dopo la sconfitta del Conegliano

Sconfitta in zona Cesarini per il Conegliano: i gialloblu, freschi vincitori della Promozione, vengono battuti 3-2 in rimonta dal Ponzano. Nonostante la squadra sia stata promossa in Eccellenza è stata una sconfitta che il tecnico Stefano Andretta ha tutt'altro che gradito:

"Secondo me abbiamo fatto una brutta figura, ci tenevamo a chiudere bene davanti al nostro pubblico. Siamo partiti bene, incanalando la partita in un certo modo. Poi pensando di essere bravi abbiamo giustamente pagato con una sconfitta una prestazione che poteva essere di crescita, abbiamo invece dimostrare che a livello di mentalità dobbiamo ancora crescere, è stato un peccato. Siamo stati forti per quasi tutto il campionato e per questo lo abbiamo vinto con due giornate di anticipo, però se come successo ci specchiamo rischiano di succedere queste cose. E' un peccato chiudere così, anche nel rispetto degli avversari a cui abbiamo dato speranza. Speriamo tutti che la città ci segua, la società è stata impressionante per tutto quello che ci ha dato. L'Eccellenza è un campionato difficili, ci saranno confronti avvincenti e speriamo di vedere tanta gente allo stadio.