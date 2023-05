Promozione, Montello e Union Pro si giocano la salvezza

Union Pro e Montello scenderanno in campo domenica per evitare la seconda retrocessione di fila: entrambe scese un anno fa dall'Eccellenza in Promozione, si giocheranno tutta la stagione nel match di ritorno di playout.

I biancoblu moglianesi (girone D) domenica scorsa hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 sul campo della Miranese. Al Panisi basterà così anche una sconfitta di misura ai supplementari per evitare la retrocessione. Nel girone E ancora migliore la situazione del Montello: la squadra di mister Marcolongo, a lungo sul fondo della classifica, ha disputato un super finale di campionato che ha garantito l'accesso ai playout. Domenica scorsa a Volpago la squadra ha confermato lo stato ottimale di forma, battendo 2-0 il Fossalta Piave. Un doppio vantaggio preziosissimo in vista del match di Fossalta: ovviamente non va abbassata la guardia.