Promozione, Union Pro e Montello festeggiano la salvezza

Festeggiano le due squadre trevigiane impegnate nella post season in Promozione.

L'Union Pro (girone D) è salva: la squadra biancoblu evita la seconda retrocessione di fila dopo aver battuto 2-0 la Miranese, decisiva la doppietta di Ibrahim. La squadra di mister Biasetto aveva giù vinto 1-0 domenica scorsa.

Ce l'ha fatto anche il Montello che ha vinto con un tennistico 6-1 sul campo del Fossalta Piave. La formazione di Volpago del Montello partiva da un comodo 2-0 casalingo ma non ha voluto lasciare nulla al caso: i gol odierni portano la firma di Tronchin (doppietta), Munarin, Marcon, Guizzo e Prosdocimi. Una vera e propria impresa sportiva per i biancoblu che dopo essere stati sul fondo del girone E per tante giornate hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo.