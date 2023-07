Promozione, quattro giovani per il nuovo Città di Paese

Pochi ritocchi per il Città di Paese, affidato al nuovo allenatore Gianluca Piatto, arrivato in quel di Castagnole dopo una lunga esperienza all'Union Pro tra settore giovanile e Prima Squadra (Eccellenza e Promozione).



Il diesse Riccardo Ceolin ha ingaggiato quattro giovani calciatori, nell'ottIca societaria sempre di puntare sulla linea verde. Sono arrivati il difensore Leonardo Scandiuzzi (2003) dal Treviso, i centrocampisti Vittorio Filippetto (2006) dalla Fulgor Trevignano e Matteo Bottacin (2006) dall'Union Pro, l'attaccante Alessandro Delaini (2001) dall'Altino. Sono inoltre stati i rinnovati i prestiti di Marco Drago Ferrante (Union Pro), Simone Zanatta (Villorba) e Jacopo Squizzato (Treviso). In uscita Cassaro (Fontane), Citran (Condor), Polito, Scarpa e Defeudis (motivi lavorativi).



La preparazione inizierà il 1° agosto, vi prenderà parte anche un attaccante in prova.