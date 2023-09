Promozione, tre punti a tavolino per il Salvatronda

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 13.09.2023 valutata la regolarità dell'inoltrato preannuncio e del successivo reclamo inoltrato dalla soc. Salvatronda, lamentando la partecipazione alla gara del giocatore Lissa Dal Pra Nadir (soc. Dueville Calcio) che non aveva titolo per prendere parte alla gara essendo a carico dello stesso pendente squalifica come da C.U. n. 107 del 10.05.2023; rilevato altresì che la Soc. Salvatronda ha documentato quanto assunto a fondamento della propria istanza mentre da parte sua la Soc. Dueville Calcio non ha fatto pervenire proprie osservazione nè ha contestato i fatti dedotti da controparte; il G.S. delibera :

-di accogliere il reclamo inoltrato dalla soc. Salvatronda e per l'effetto non omologa il risultato come ottenuto sul campo;

-di sanzionare la Soc. Dueville con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato Salvatronda - Dueville 3-0, nonchè con l'ammenda di euro 60,00;

-di infliggere al giocatore Lissa Dal Pra Nadir una ulteriore giornata di squalifica e al dir. acc. Signor Nuvoli Alessandro l'inibizione fino al 02.10.2023