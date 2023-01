Promozione, rinforzo in difesa per l'Union Pro

Quarto movimento di mercato per l'Union Pro che ufficializza l'ingaggio del difensore Marin Busoiuc, classe '98 ex Real San Zeno Arzignano e Trissino.

Il mercato invernale ha portato in biancoblu Jacopo De Polo, Ibrahim Mohamed Tasiu ed Erica Battilana. Mister Gianluca Piatto è soddisfatto dei nuovi arrivi che ha avuto a disposizione anche per la disponibilità dimostrata dagli stessi nelle prime sedute. «Occorrerà lavorare molto per raggiungere gli obbiettivi prefissati, ci aspettano 14 finali» ha dichiarato l’allenatore.