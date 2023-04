Promozione, vittorie per Montello e Union Pro nell'andata dei playout

Si sono giocati oggi pomeriggio i playout nei vari gironi di Promozione veneta, due le squadre trevigiane impegnate ovvero Union Pro e Montello.

I moglianesi, in campo a Mirano, si sono imposti per 1 a 0: decisiva la rete siglata dal centrocampista Battilana. Ritorno domenica prossima al Panisi di Mogliano.

Il Montello invece ha colto un pesante successo per 2-0: a Volpago i biancocelesti, quasi spacciati a metà campionato, con le reti di Rusu e Munarin hanno battuto la formazione veneziana. Ritorno a Fossalta domenica prossima, per i montelliani la salvezza ora non è più un miraggio.