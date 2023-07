Seconda Categoria, anno zero per la Zigoni Oderzo

Anno Zero per la Zigoni Oderzo che, dopo due annate disputate ai vertici del campionato di Seconda Categoria, riparte dai giovani. Complici le attenzioni da parte di società anche di categoria superiore verso i ragazzi dell’undici opitergino che hanno portato alla dipartita di numerosi protagonisti delle passate stagioni, la compagine del presidente Ivano Nichele riparte dando fiducia a parecchi giovani, in particolare alcuni 2004 usciti dal vivaio dell’ex Opitergina, con l’obiettivo di integrarli al più presto e con profitto. Durante la presentazione dei nuovi alfieri di casa Zigoni, il direttore generale Domenico Favero ha ringraziato giocatori, mister e DS delle passate stagioni per l’opera svolta, precisando che allo stato attuale la Zigoni è un cantiere aperto e invitando tutti ad iniziare la nuova annata con rinnovato entusiasmo per affrontare al meglio le nuove sfide, sicuri del nostro potenziale, proseguendo la strada tracciata nei precedenti campionati.



Ha preso poi la parola il nuovo mister Maurizio Pase, reduce da 5 stagioni in Seconda Categoria con l’Annonese, il quale si è dichiarato motivato e curioso di intraprendere questa nuova avventura in terra trevigiana, ricordando come le sue esperienze in ambito giovanile, anche a livello nazionale, gli consentano di guardare con fiducia all’inserimento dei giovani in prima squadra.



A conclusione della serata, prima del brindisi beneaugurante, il presidente Ivano Nichele ha ringraziato tutti i presenti con una menzione particolare agli sponsor che consentiranno alla Zigoni di continuare l’attività nel migliore dei modi.



SOCIETA’

PRESIDENTE: Ivano NICHELE

VICEPRESID.: Ettore DAL POZZO

SEGRETARIO: Andrea PILLON

DIRETT.GENER: Domenico FAVERO



STAFF TECNICO

ALLENATORE: Maurizio PASE

PREP. PORTIERI: Tiziano SARTOR

COLLAB. TECNICO: Gioele BONATO



ROSA

PORTIERI: David ROS (confermato); Giovanni FERRAZZO (Opitergina)

DIFENSORI: Zaq EL ALLALY (conf.); Enrico FELETTI (confermato); Simone CANCIAN (confermato); Nicolò BIASIATO (confermato); Kristian BATTISTELLA (Fontanelle) CENTROCAMPISTI:M.DIENG (new); Mattia MINETTO (confermato); Efrem BERTACCHINI (confermato); Riccardo ARRIGONI (confermato); Oualid ZAINEDDINE (confermato); Modou FALL (confermato);



ATTACCANTI: Mattia BUSO (confer); Simone ROSSETTO (confermato); Simone CAMINOTTO (Opitergina).Seguiranno gli inserimenti di ulteriori elementi fino ad una rosa di 23/24 elementi