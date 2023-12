Seconda Categoria, i movimenti di mercato nel girone R

Qualche movimento di mercato per le squadre partecipanti al girone R di Seconda Categoria.

In primis l'Itlas S. Giustina Serravalle ha tesserato gli ex Cappella Maggiore Diego Troisi, difensore, e Gianluca Moz, centrocampista. In uscita Alessandro De Bona, Simone De Bona e Michele De Nardi.

Il SanMartinoColle invece porta a casa il centrocampista classe 2003 Davide Armellin dal Santa Lucia.

Infine bel colpo del Cordignano che si è assicurato le prestazioni di Stefano Canal, ex attaccante di Conegliano, Santa Lucia, Vittsangiacomo e Condor. E' stato invece girato fino a giugno al Godega il centrocampista Cristiano Bolzan