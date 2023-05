Seconda Categoria: le ultime novità per le formazioni trevigiane

Qualche novità per le squadre trevigiane impegnate nei campionati di Seconda Categoria.

Innanzitutto cambiano guida tecnica Salvarosa e Marocco dove non restano rispettivamente Stefano Dario e Roberto Colombo. Ventata di aria nuova all'Itlas S. Giustina con il nuovo ds Mattia Capraro, ex Borgo Valbelluna: il nuovo allenatore è l'ex Codognè Michele Da Frè, un ritorno per lui con i vittoriesi. Il suo posto a Codognè viene preso da Agostino Bottega, un nome non certo nuovo nel panorama provinciali visti i suoi lunghi trascorsi, per ultimo con Godega, SanMartinoColle e Vittorio Falmec SMC (vice).

Grandi movimenti per la Zigoni Oderzo dove è terminato il rapporto sia con il tecnico Paolo Cescon sia con il ds Fabio Carlet. Novità a livello dirigenziale anche il Carbonera: il nuovo ds è l'ex Montello e Campigo Federico Ziliotto, resta mister Alessandro Silboni.