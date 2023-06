Seconda Categoria, Maurizio Pase è il nuovo allenatore della Zigoni Oderzo

La Zigoni Oderzo comunica che il nuovo allenatore per la prossima stagione agonistica sarà Maurizio Pase (ex mister dell’Annonese nelle ultime 5 stagioni in Seconda Categoria, girone sandonatese).



Il Presidente Ivano Nichele si è detto orgoglioso che l’esperto mister friulano abbia accettato con entusiasmo l’incarico di guida del sodalizio opitergino che gli metterà a disposizione gran parte dei calciatori che con mister Paolo Cescon avevano conquistato il quarto posto in campionato.



Dopo la cessazione del rapporto col D.S. Fabio Carlet, le trattative inerenti la riconferma dei giocatori e l’inserimento di nuovi elementi nella Zigoni Oderzo saranno seguite dal Direttore Generale Domenico Favero, coadiuvato dal Vice Presidente Ettore Dal Pozzo