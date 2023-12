Seconda Categoria, nuovi allenatori per La Ronca e Orsago

In Seconda Categoria P Nuovo allenatore per l'Orsago che, complice l'ultimo posto in classifica, ha deciso di chiudere dopo un anno e mezzo con Bruno Zorzetto. In sostituzione arriva Edgar Moras: ex tecnico di Parè, Julia Sagittaria e Basalghelle, nella stagione 2021-2022 con il San Fior ha vinto la Seconda P. In entrata è stato tesserato il difensore classe 2004 Alessandro Kurti, ex Vittorio Falmec SM Colle e Vazzola mentre sono partiti gli attaccanti Nicola Xhuveli e Ivan Piai, tornato al Godega.



Cambia anche il La Ronca che passa da Riccardo Bianco, esonerato, a Lorenzo Crippa, ex Lugugnana, Fossaltese (Juniores) e Zensonese. Il mercato ha portato in biancoblu il portiere Alberto Dalla Venezia dal Marina di Caorle e gli attaccanti Pietro Citran dalla Condor e Federico Zocco