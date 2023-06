Seconda Categoria, nuovo ciclo per il Cordignano dopo la retrocessione

Il Cordignano dopo la retrocessione in Seconda Categoria inaugura un nuovo ciclo, riportando in rossoblu due figure molto note all'ambiente. L'ex estremo difensore Antonio Spinazzè, a Cordignano dal 2012 al 2015, è il nuovo direttore sportivo. Nelle ultime stagioni aveva svolto il medesimo incarico a Orsago. In panchina invece ecco il grande ritorno dopo 9 anni di Ezio Meneghin, nella passata stagione al Santa Lucia. Nella sua lunga carriera ci sono Conegliano, Sacilese e SanMartinoColle.



Di seguito il comunicato del club: "Ezio Meneghin e Antonio Spinazzè sono le persone giuste individuate dalla società per girare pagina dopo l'amara retrocessione, uomini di calcio con la giusta esperienza e professionalità che sicuramente riporteranno all'interno del gruppo spirito di appartenenza e bel gioco. Mister e DS sono al lavoro per allestire una valida rosa competitiva per la prossima stagione. Una squadra composta dai nostri giovani di buona qualità e di prospettiva, e da giocatori di esperienza che faranno la differenza in campo e fuori, su tutti Marco Bozzon, Hadis Mavmudoski e Andrea Da Dalt. Si riparte dalla Seconda categoria con la consapevolezza che il campionato sarà molto competitivo, ma noi siamo il Cordignano e pertanto vogliamo giocarci un ruolo da protagonisti"