Seconda Categoria, tris di acquisti per il Madonna della Salute

Simone Baran, portiere, Andrea Sartor, ataccante, e Marco Gheller, centrocampista, sono tre nuovi giocatori del Madonna della Salute.



Baran, estremo difensore classe 1998 debutta a Paese dove rimane fino all’età di 13 anni per poi passare alla Fulgor. Fa il suo esordio in prima categoria nel 2016 a 18 anni nonostante fosse ancora Juniores. Dall’anno successivo si conferma in pianta stabile in prima squadra e nel 2018 vince il campionato di seconda categoria. Andrea, classe 1995, tira i primi calci alla Fulgor, per poi passare al Montebelluna durante gli Esordienti fino agli Allievi con qualche presenza nella Juniores. Dopodichè il ritorno in rossonero, tra prima, seconda e terza categoria (U23). Marco, classe 1998, inizia a calcare i campi da calcio alla Fulgor nella quale si fa tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra, giocando sia in prima che in seconda categoria.