Serie C femminile, la Condor parte alla grande: 2-1 alla Triestina

CONDOR TREVISO 2 TRIESTINA 1

GOL: pt 28' e 44' Simeoni, 47' Virgili.

CONDOR TREVISO (3-4-1-2): Dal Bon; Pavan, Bortolato, Natali; Grillo (st 47' Dal Zotto), Zornio (st 15' Ferrario), Toppan, Bortolotto; Simeoni; Maschio, Fassin. Allenatore: Paola Garbujo.

TRIESTINA (4-3-3): Malaroda; Gallo, Sandrin, Virgili, Castelli; Nuzzi (st 36' Nemaz), Alberti, De Donatis (st 1' Gaspardis); Padulano (st 8' Usenich), Zanetti, Bortolin (st 8' Tortoli). Allenatore: Luca Della Mea.

ARBITRO: Federico Bruschi della sezione di Ferrara.

NOTE Ammoniti: Tortolo. Calci d'angolo 0 a 6. Recupero pt 2', st 5'.

TREVISO Buona la prima! La Condor Treviso all'esordio in Serie C vince per 2 a 1 contro la quotata Triestina e si prende i primi 3 punti del campionato. È stata una partita combattuta dove la squadra allenata da Paola Garbujo ha saputo soffrire difendendosi con ordine per poi stendere le "mule" grazie alla doppietta della fantasista Ilenia Simeoni.

LA CRONACA Parte meglio la Triestina che prende possesso del campo ma fatica a rendersi pericolosa negli ultimi 16 metri. La Condor si difende con ordine e al 10' prova a farsi pericolosa con Bortolotto che calcia dalla distanza ma senza impensierire Malaroda. Al 28' passano in vantaggio le trevigiane con una bella azione personale di Simeoni che entra in area e di piatto destro insacca sull'uscita del portiere. Al 43' pregevole azione manovrata delle locali con Fassin, Zornio e Maschio che si vede ribattere il tiro dalla difesa. Dopo 1' arriva il raddoppio. Il portiere su rinvio con i piedi calcia addosso a Simeoni che controlla la palla e di destro anticipa il disperato tentativo di recupero di Malaroda e fa doppietta. Prima del riposo la Triestina riapre la partita al 47' con un colpo di testa di Virgili su punizione di Nuzzi. Nella ripresa la squadra ospite ha il pallino del gioco ma riesce a farsi pericolosa solo nel finale. Al 43' Toppan perde palla fuori dall'area e Gallo di destro sfiora il palo. Al 50' Dal Bon è bravissima ad uscire dall'area anticipando Usenich lanciata a rete. È l'ultima azione del match prima del triplice fischio finale che scatena i festeggiamenti delle strepitose condorine