Serie D, Francesco Bordin esulta dopo la vittoria della sua Prodeco Montebelluna

Girone C

Serie D Girone C

Torna il sereno in casa Prodeco Montebelluna. Al termine del successo per 3-0 sul Campodarsego, risultato che ha dato tre punti che sono ossigeno puro per la classifica, è intervenuto ai microfoni del club l'allenatore Francesco Bordin.

"Siamo molto contenti - ha detto Bordin - faccio comunque i complimenti al Campodarsego per la proposta di gioco che ha creato mister Masitto. Oggi mi godo la mia squadra, siamo stati determinati a raggiungere questi tre punti che ci sfuggivano da troppe giornate. Speriamo sia il primo passo di una risalita. Ci siamo aiutati e ci siamo difesi assieme, abbiamo attaccato bene quando ne abbiamo avuto la possibilità. Ripartiamo da qui, andiamo avanti per ribaltare una stagione che finora non ci ha dato grosse soddisfazioni".