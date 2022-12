Serie D, cinque partenze per la Prodeco Montebelluna

La società Prodeco Calcio Montebelluna comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto di collaborazione con Andrea Raimondi, Alen Ndreu e Giacomo Savino. Al contempo comunica che Alberto Giacchina, centrocampista classe 2005, verrà ceduto in prestito al Vittorio Veneto.

Le parole dell’A.d. Stefano Frezza: “Andrea si è dimostrato un ragazzo serio, intelligente e professionale. È veramente un dispiacere che non sia riuscito ad esprimere il suo grande talento come lui stesso avrebbe desiderato. Gli auguro di ritrovare i giusti stimoli per avere le soddisfazioni che si merita. Lo ringrazio di cuore per l’impegno profuso e la serietà dimostrata. Ringrazio anche Giacomo, difensore classe 2003 che purtroppo non ha potuto dimostrare a pieno il suo valore a causa di un infortunio ad inizio anno che lo ha penalizzato, ed Alen, attaccante del 2004 di grande talento e prospettiva, che proverà a cercare fortuna nella sua terra di origine. Sua la rete decisiva nella partita con il Caldiero, sicuramente la prima di una lunga serie nel mondo dei grandi. Entrambi hanno dimostrato sempre grande impegno e serietà. Per quanto riguarda Alberto invece, abbiamo ritenuto che possa completare il suo percorso di crescita in eccellenza dove potrà trovare sicuramente più minutaggio. Si era ritagliato molto spazio in questa prima parte di stagione con prestazioni di ottimo livello, mettendo a segno addirittura una rete contro il Portogruaro. Lo aspettiamo a fine stagione.”