Serie D, ennesima sconfitta per la Prodeco Montebelluna

Si avvicina sempre di più la retrocessione per la Prodeco Montebelluna, ancora sconfitta ieri pomeriggio: i biancocelesti perdono 4-0 con la Virtus Bolzano e restano desolatamente all'ultimo posto del girone C di Serie D.

Il sesto stop di fila per la squadra di mister Bordin è maturato già dai primi minuti. Al 15' punizione dalla distanza per la Virtus, palla a Kaptin che sorprende Rigon. Appena dopo Osorio arriva a tu per tu con Rigon che però riesce a deviare. La Prodeco prova a imbastire una reazione con il solito Fasan ma al 32' subisce lo 0-2: Bounou recupera palla e lancia Osorio, il quale controlla e insacca. Al 37' Virtus Bolzano a un passo dal tris con Bounou, stavolta Rigon dice di no. A inizio secondo tempi il Montebelluna pare rientrare in campo con ben altro piglio ma cionostante al 19' arriva lo 0-3 sugli sviluppi di un corner con Kaptina. Nel finale di partita gli altoatesini segnano addirittura il poker con Centazzo. E' una disfatta totale per la Prodeco Montebelluna, le ultime partite di campionato rischiano di diventare a questo punto un calvario.