Serie D, Federico Bailo è un nuovo giocatore del Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Federico Bailo è un nuovo giocatore biancoceleste e farà parte della rosa che il DG Gementi ha allestito per affrontare il campionato di Serie D al via il prossimo 10 settembre. Partito dal Calcio Padova, il nuovo giocatore biancoceleste nella sua carriera ha indossato le maglie dei vivai di Hellas Verona e Inter arrivando fino al LR Vicenza con cui ha disputato la scorsa stagione nella primavera.

Difensore, nato il 25 febbraio 2004 e originario di Camposampiero quest’anno vestirà la maglia numero 25 ed è già a disposizione di Mister Florindo e del suo staff.



“Con Federico aggiungiamo un altro tassello alla nostra retroguardia che quindi avrà un ulteriore valore aggiunto. – sottolinea il Presidente Lucchese che aggiunge – Sarà la sua prima stagione tra i grandi e gli auguriamo che i compagni che avrà accanto durante la stagione possano aiutarlo nel suo percorso di maturazione”.



“Sono emozionato di essere approdato in una piazza così importante – sono le prime parole in biancoceleste di Bailo che sottolinea – non vedo l’ora di iniziare il campionato e di fare una grande stagione insieme ai miei compagni”.