Serie D, il Monte Prodeco ingaggia Simone Pasa

Rinforzo a centrocampo per il Monte Prodeco che si è ufficialmente assicurato le prestazioni di Simone Pasa: un acquisto di lusso per la squadra biancoceleste che aggiunge al gruppo l'esperienza di un giocatore con oltre 100 presenze in Serie B.

Classe '94, mediano, figlio dell'ex calciatore e allenatore del Montebelluna Daniele Pasa. Cresciuto nel settore giovanile montebellunese, passa poi all'Inter con cui arriva a vincere un Viareggio e un campionato Primavera, debutta sia in Serie A che in Europa League. Dopo alcuni prestiti a Padova, Varese e Prato trova continuità con le maglie di Cittadella e Pordenone, arrivando ad affermarsi in Serie B e giocando più volte i playoff per la Serie A. L'anno scorso ha militato con il Rimini in Serie C, totalizzando complessivamente 36 presenze. Ha all'attivo anche diverse presenze con le selezioni nazionali dall'Under 16 alla Under 19. Ora per lui il ritorno a casa al San Vigilio.