Serie D, il Monte Prodeco pareggia a Campodarsego

CAMPODARSEGO-MONTE PRODECO 0-0

CAMPODARSEGO: Minozzi, Demo, Rao (35’ st Ballan), Casella (22’ st Duse), Bajic, Gerevini, Cocola (20’ st Sylla), Oneto, Chinellato (40’ st Mosti), Diarrassouba, Pavanello. Allenatore: Cristiano Masitto.

MONTE PRODECO: Fontana, Erman, Brero, Curumi, Zago (18’ st Abdulai), Tassi (28’ st Thiam), Borghesan, Pilotto (18’ st Fornari), Fabbian, Scappin, Guifo. Allenatore: Angelo Vernucci.

ARBITRO: Lacerenza di Barletta.

NOTE: Spettatori 300 circa. Espulso al 43’ st Fabbian del Monte Prodeco. Ammoniti: Fornari, Curumi, Erman. Angoli: 9-0 per il Campodarsego. Recupero: 1’ e 4’.

Il Monte Prodeco strappa il pareggio sul campo del Campodarsego che cambia di pochissimo la situazione ma quanto meno muove la classifica. Quarto pari di fila per la squadra di mister Vernucci che per la prima volta in campionato non subisce gol.

Primo tempo tutto di marca Campodarsego. I biancorossi dominano e costruiscono una infinità di palle gol. Subito pericoloso il Campodarsego, con la 2’ una punizione dai 20 metri di Gerevini, ma Fontana si allunga sulla sua sinistra e respinge. La risposta del Monte Prodeco non si fa attendere e sulla conclusione dentro l’area di Tassi è Minozzi a dire di no al trevigiano. Si rivede il Campodarsego al 19’ con una conclusione di Chinellato da fuori area che termina alta. Passa un minuto e Oneto con un rasoterra dal limite dell’area coglie il palo esterno alla sinistra di Fontana che sembrava battuto. Al 25’ schema biancorosso dalla bandierina con Rao, che dal limite calcia alto. Alla mezzora ancora Campodarsego con Diarrassouba che mette dentro dalla destra, girata di Chinellato che finisce di poco alta. Super chance al 35’ con un grandissimo scatto di Diarrassouba sulla destra, cross in mezzo rasoterra, velo di Cocola e Pavanello a colpo sicuro dentro l’area rasoterra impegna Fontana in un super intervento salva-risultato. Al 45’ altro schema da calcio d’angolo con Oneto che dentro l’area gira rasoterra a colpo sicuro, ma la palla viene deviata da un difensore e sfiora solamente il palo alla destra di Fontana.

L’avvio del secondo tempo è a ritmo più basso, con il caldo anomalo di questo inizio ottobre che si fa sentire. La prima palla gol della ripresa arriva al 20’ ed è, tanto per cambiare, per il Campodarsego con un tiro cross di Rao che termina a lato. Al 31’ ci prova il biancorosso Gerevini con una punizione a giro dal vertice destro dell’area di rigore, ma la sfera termina a lato alla destra della porta di Fontana. La gara nel secondo tempo è difficile, con il Monte Prodeco capace di chiudere ogni spazio ai biancorossi di Masitto. A 2’ dalla fine viene espulso Fabbian del Monte Prodeco per un brutto fallo sulla trequarti su Pavanello e gli ospiti restano in 10 uomini. Ma il punteggio non si schioda dallo 0-0 finale.